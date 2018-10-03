    03 Ekim 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Ersun Yanal'dan Comolli sözleri

    Ersun Yanaldan Comolli sözleri
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    'nin gündemindeki diğer hoca , “Fransız sportif direktörle ilgili açıklama yapmadım” dedi, F.Bahçe için de “Kulübümüz” vurgusunu yaptı.

    'dan sonra gündemdeki diğer teknik adam olan , dün sessizliğini bozdu.

    Hakkında çıkan, "Comolli ile çalışmam" iddialarına yanıt veren 'nin eski hocası, "Şunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. Comolli için öyle bir söz sarfetmedim. Zaten kulübümüzün içinde bulunduğu böylesine hassas bir süreçte tarafımdan hiçbir konuda sözlü ya da yazılı beyan ve açıklama olmamıştır, olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

    Yanal, sarı-lacivertlileri çalıştırdığı 2013-2014 sezonunda 9 puan farkla şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Fenerbahçede kadroya büyük operasyon! Fenerbahçe'de kadroya büyük operasyon!
    Kaptan Volkan ilk 11’e dönüyor Kaptan Volkan ilk 11’e dönüyor
    Kocaman: Görevden kaçmam Kocaman: "Görevden kaçmam"
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör