Ersun Yanaldan Comolli sözleri

03 Ekim 2018, Çarşamba
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Aykut Kocaman'dan sonra gündemdeki diğer teknik adam olan Ersun Yanal, dün sessizliğini bozdu.
Ersun Yanal'dan Comolli sözleri
Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018
Fenerbahçe'nin gündemindeki diğer hoca Ersun Yanal, “Fransız sportif direktörle ilgili açıklama yapmadım” dedi, F.Bahçe için de “Kulübümüz” vurgusunu yaptı.
Aykut Kocaman'dan sonra gündemdeki diğer teknik adam olan Ersun Yanal, dün sessizliğini bozdu.
Hakkında çıkan, "Comolli ile çalışmam" iddialarına yanıt veren Fenerbahçe'nin eski hocası, "Şunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. Comolli için öyle bir söz sarfetmedim. Zaten kulübümüzün içinde bulunduğu böylesine hassas bir süreçte tarafımdan hiçbir konuda sözlü ya da yazılı beyan ve açıklama olmamıştır, olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Yanal, sarı-lacivertlileri çalıştırdığı 2013-2014 sezonunda 9 puan farkla şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
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