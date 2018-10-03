    03 Ekim 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    CANLI | Phillip Cocu konuşuyor

    CANLI | Phillip Cocu konuşuyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018

    Teknik Direktörü ve sarı-lacivertlilerin sol beki , Avrupa Ligi'nde oynanacak Spartak Trnava maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.

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