    02 Ekim 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Mehmet Topal: "Bu küfürleri hak etmedim"

    Mehmet Topal: Bu küfürleri hak etmedim
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 02.10.2018

    'nin tecrübeli ismi , deplasmanında taraftarların kendisine yönelik küfürleri hakkında sitemkar açıklamalarda bulundu.

    'nin tecrübeli futbolcusu , Rize'de maçın ardından küfürlü tezahürat için sitem dolu sözler söyledi.

    maçının ardından tribünlerden küfür yiyen kaptan Mehmet Topal, "Ben bunu hak etmedim" dedi.

    Tecrübeli futbolcu, "F.Bahçe'ye geldiğim günden beri, kulübümü yüceltmek için gerek ben, gerek ailem varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Karşılığı bu olmamalı" ifadesini kullandı. (Türkiye)

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