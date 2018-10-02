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Mehmet Topal: "Bu küfürleri hak etmedim"
Giriş Tarihi: 02.10.2018
Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Mehmet Topal, Çaykur Rizespor deplasmanında taraftarların kendisine yönelik küfürleri hakkında sitemkar açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Rize'de maçın ardından küfürlü tezahürat için sitem dolu sözler söyledi.
Çaykur Rizespor maçının ardından tribünlerden küfür yiyen kaptan Mehmet Topal, "Ben bunu hak etmedim" dedi.
Tecrübeli futbolcu, "F.Bahçe'ye geldiğim günden beri, kulübümü yüceltmek için gerek ben, gerek ailem varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Karşılığı bu olmamalı" ifadesini kullandı. (Türkiye)
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