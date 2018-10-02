Ersun Yanaldan Fenerbahçe açıklaması! Kulübümüzün...

02 Ekim 2018, Salı
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Fenerbahçe hakkında hiçbir açıklamada bulunmayacağını ifade eden Ersun Yanal, "Kulübümüzün içinde bulunduğu böylesine hassas bir süreçte tarafımdan hiçbir konuda sözlü ya da yazılı beyan ve açıklama olmamıştır, olmayacaktır" dedi.
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması! "Kulübümüzün..."
Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018
Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen Ersun Yanal, "Comolli ile çalışmam" ya da Fenerbahçe hakkında "yakın çevresine" yaptığı iddia edilen açıklamaları yalanladı.
Fenerbahçe hakkında hiçbir açıklamada bulunmayacağını ifade eden Ersun Yanal, "Kulübümüzün içinde bulunduğu böylesine hassas bir süreçte tarafımdan hiçbir konuda sözlü ya da yazılı beyan ve açıklama olmamıştır, olmayacaktır" dedi.
Ersun Yanal'ın yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den söz ederken, "Kulübümüzün" ifadesi dikkatlerden kaçmadı.
(Sporx)
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