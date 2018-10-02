    02 Ekim 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması! "Kulübümüzün..."

    Ersun Yanaldan Fenerbahçe açıklaması! Kulübümüzün...
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    teknik direktörlüğü için adı geçen , "Comolli ile çalışmam" ya da Fenerbahçe hakkında "yakın çevresine" yaptığı iddia edilen açıklamaları yalanladı.

    hakkında hiçbir açıklamada bulunmayacağını ifade eden , "Kulübümüzün içinde bulunduğu böylesine hassas bir süreçte tarafımdan hiçbir konuda sözlü ya da yazılı beyan ve açıklama olmamıştır, olmayacaktır" dedi.

    Ersun Yanal'ın yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den söz ederken, "Kulübümüzün" ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

    (Sporx)

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