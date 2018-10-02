    02 Ekim 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Spartak Trnava hazırlıkları

    Fenerbahçede Spartak Trnava hazırlıkları
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    , UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında, perşembe günü, Ülker Stadyumu'nda Slovakya temsilcisi ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda pas organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

    Sarı-lacivertli ekip, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Ersun Yanaldan Fenerbahçe açıklaması! Kulübümüzün... Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması! "Kulübümüzün..."
    Basketbolda 34. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor Basketbolda 34. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor
    Ersun Yanal Fenerbahçede kestane olur "Ersun Yanal Fenerbahçe'de kestane olur"
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör