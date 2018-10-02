Fenerbahçede Spartak Trnava hazırlıkları

02 Ekim 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Spartak Trnava hazırlıkları
Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında, perşembe günü, Ülker Stadyumu'nda Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda pas organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Sarı-lacivertli ekip, Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ilginç tesadüf
- İşte Fatih Terim'in Porto'yu imha edeceği o plan!
- Cocu'nun menajeri İstanbul'da!
- Beşiktaş'ta forvete sürpriz isim: Kokorin!
- Spor Toto Süper Lig'de görünüm
- Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!
- Malmö'den Beşiktaş'a 'Come to' mesajı!
- Şmapiyonlar Ligi'nde Porto - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda