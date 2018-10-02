Cocu tarihe geçti: 3 büyükler arasında en kötü 2. sırada

F.Bahçe’ye tarihinin en kötü başlangıcını yaptıran Hollandalı teknik adam, 3 büyükleri çalıştıran hocalar arasında da son 20 yılın en kötü 2. ismi oldu.

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada yalnızca 7 puan toplayan F.Bahçe'de hedef haline gelen Phillip Cocu, tarihe geçti! 7. haftalar sonunda 1968'den bu yana sarı-lacivertlilere en kötü sezonunu yaşatan Hollandalı hoca en kötü hocalar arasında yerini aldı. 48 yaşındaki Cocu, yalnızca F.Bahçe'nin değil son 20 yılda 3 büyükleri çalıştıran isimler arasında en kötü istatistik sergileyen ikinci teknik adam oldu.

10 PUAN ALAMAYANLAR!

Listenin başında 2004-2005'te Beşiktaş'ı çalıştıran Vicente del Bosque'nin adı yazıyor. Siyah-beyazlıların başında ilk 7 haftada 6 puan toplayan İspanyol teknik adamdan sonra ikincilikte 7 puanla Cocu bulunuyor. Bu ikiliden sonra yine Beşiktaş ile 8'er puan toplayan Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba, 3.'lükte yer alıyor. Listede Galatasaray'dan Mancini, Fenerbahçe'den Aragones ve Advocaat da bulunuyor.