    02 Ekim 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Cocu tarihe geçti: 3 büyükler arasında en kötü 2. sırada

    Büyük hüsran! Cocu tarihe geçti...
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    F.Bahçe’ye tarihinin en kötü başlangıcını yaptıran Hollandalı teknik adam, 3 büyükleri çalıştıran hocalar arasında da son 20 yılın en kötü 2. ismi oldu.

    'de geride kalan 7 haftada yalnızca 7 puan toplayan F.Bahçe'de hedef haline gelen Phillip Cocu, tarihe geçti! 7. haftalar sonunda 1968'den bu yana sarı-lacivertlilere en kötü sezonunu yaşatan Hollandalı hoca en kötü hocalar arasında yerini aldı. 48 yaşındaki Cocu, yalnızca F.Bahçe'nin değil son 20 yılda 3 büyükleri çalıştıran isimler arasında en kötü istatistik sergileyen ikinci teknik adam oldu.

    10 PUAN ALAMAYANLAR!

    Listenin başında 2004-2005'te 'ı çalıştıran Vicente del Bosque'nin adı yazıyor. Siyah-beyazlıların başında ilk 7 haftada 6 puan toplayan İspanyol teknik adamdan sonra ikincilikte 7 puanla Cocu bulunuyor. Bu ikiliden sonra yine Beşiktaş ile 8'er puan toplayan ve , 3.'lükte yer alıyor. Listede 'dan Mancini, 'den Aragones ve Advocaat da bulunuyor.

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