    01 Ekim 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Spartak Trnava hazırlıkları başladı

    F.Bahçede Spartak Trnava hazırlıkları başladı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında Slovakya temsilcisi 'yı konuk edecek , bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 16.00'da başladı. Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan maçlarla tamamlandı.

    Sarı-Lacivertli ekip, maçınının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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