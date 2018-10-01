01 Ekim 2018, Pazartesi
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Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 16.00'da başladı. Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe'de Spartak Trnava hazırlıkları başladı
Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 16.00'da başladı. Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan maçlarla tamamlandı.
Sarı-Lacivertli ekip, Spartak Trnava maçınının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
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