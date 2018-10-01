    01 Ekim 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan EURO 2024 yorumu: "Masraftan kurtulduk"

    Başkan Erdoğandan EURO 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 01.10.2018

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Euro 2024'ün Almanya'ya verilmesiyle ilgili değerlendirme yaptı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'nın EURO 2024'ü Almanya'da düzenlenmesi yönünde karar vermesini yorumladı.

    Türkiye'nin de aday olduğu yarışta Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024, Almanya'ya verilmişti.

    Habertürk'te yer alan habere göre; Almanya ziyareti kapsamında Köln'de gazetecilerle bir araya gelen Başkan Erdoğan'a bu konu soruldu.

    Başkan Erdoğan, "Açık konuşayım, çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki dünya kupasını veriyorsun, bir Avrupa kupasını veriyorsun. Aynı ülkede bunu yapıyorsun. Türkiye'ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim şu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Çok modern ve kilometre olarak çok daha iyi tesislerimiz var. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk." diyerek yanıt verdi.

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