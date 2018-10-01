Fenerbahçe son 50 yılın en kötü sezonunu geçiriyor

Sarı-lacivertliler, 1968’den beri en kötü 7 haftayı yaşadı. Süper Lig’de 4. yenilgisini aldı ve eksi averajla 14. sıraya düştü. Çıktığı 4 deplasmanda sadece 1 gol atabildi

Yeni Başkan, yeni yapılanma dönemiyle sezona başlayan Fenerbahçe'de işler hiç de istenildiği gibi gitmiyor. Sezona Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenerek başlayan sarılacivertliler, yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti. Burada da 4-1'lik D.Zagreb bozgunuyla start veren Fenerbahçe, ligde de beklenen performansa ulaşamadı. Y.Malatya, Göztepe deplasmanlarında 1-0'lık skorlarla kaybettikten sonra evinde Kayseri'ye 3-2 yenilen Sarı Kanarya, Konyaspor deplasmanında kazandı.

DERBİ BERABERLİĞİ YANILTTI

Geçen hafta Kadıköy'de Beşiktaş'la 1-1 berabere kalırken, ortaya konulan futbolun beğenildiği Fenerbahçe, dün Rize'de ise Başkan Ali Koç'un ifade ettiği gibi 'facia' denecek bir sonuca imza attı. Ligde 4. yenilgisini aldı ve eksi 4 averajla 14. sıraya düştü. Deplasmanda sadece 1 gol attı. Sarı Kanarya, kalesinde 10 gol gördü. Tarihi rezaleti anlatan en iyi detay ise üç puanlı sisteme göre 1968-69 (6 puan-1G, 3B, 3M) sezonundan bu yana Süper Lig'deki en kötü ilk yedi haftasını geride bırakması oldu.

8. KEZ YENİLDİ

Kanarya, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 41. kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler önceki maçlarda Karadeniz ekibine karşı büyük üstünlük kurmuştu. Dün ise sahada yoktu. Rizespor'a karşı lig tarihindeki 8. yenilgisini aldı. 24 galibiyet, 8 beraberliği var.