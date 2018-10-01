    01 Ekim 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin 5 maçta 11 gol yedi

    5 maçta 11 gol yedi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    son günlerinde Bursa’dan alınan , maçında döküldü. Harun, 5 resmi maçta kalesinde tam 11 gol gördü

    Fenerbahçe'nin bitmesine kısa süre kala 'dan transfer ettiği , dün akşam sarı-lacivertlilerin kalesini 5. kez korudu. Performansıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan 29 yaşındaki file bekçisi, Çaykur Rizespor karşısında koruduğu ağların 3 kez havalanmasına engel olamadı. Spor Toto Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla çıktığı 4 mücadelede kalesinde tam 7 gol gören Harun, ligin ilk üç haftasında da Bursaspor formasıyla üç maçta 3 gol yemişti. Avrupa Ligi'nde Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'e karşı oynanan mücadelede de 4 defa avlanan tecrübeli kaleci, sarı-lacivertli formayla toplam 5 resmi maçta 11 gol yedi.

    Harun Tekinin bu görüntüsü Fenerbahçelileri çıldırttı! HARUN TEKİN'İN BU GÖRÜNTÜSÜ FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTTI!

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