Rıdvan Dilmenden Ali Koça eleştiri: Söyledikleri...

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Rize'de karşılaşıyor. Maçın devre arasında ve sonrasında Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.

NTV'de yayınlanan "%100 Futbol" programında konuşan usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor karşılaşmasını yorumladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"Tribünlerde bir tezahürat var 'Vallahi rezalet, billahi rezalet' diye bu Fener gerçekten rezalet. Çaykur Rizespor takımının muhteşem konsantrasyonu ve iyi oyununu da belirtmek lazım. Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra yaptığımız yayından dolayı tepkiler aldık. Ali Koç'un da taraftarlara 'Beşiktaş'ı ezdik' diye cevap verdiğini gördük."

"Rize yakaladı. Aslında Beşiktaş düşünsün. Fenerbahçe derbide 50 bin taraftarıyla ciğerden oynadığı için bir puan aldı. Beşiktaş'ın ölüsü puan aldı. Maç 2-0 bitse farklı cümleler kullanabilirdim. Fenerbahçe üçüncüyü yemezse toleransım vardır. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç koskoca büyük bir holdingde önemli bir ailede binlerce insanı çalıştırıyor. Restoran her gün iflas ediyor. Beşiktaş maçından beri geminin yürümediğini görüyoruz."

"FENERBAHÇELİ ÜZGÜN..."

"Taraftar da, matematik hocası da, işçisi de bunu görüyor. Ayıp yoktur futbolda. Ayrılıklar da olabilir. Ali bey büyük bir heyecanla geldi. Hata da yapabilir. Teknik direktör hatası da olabilir. Kötü insan demem mümkün değil.

"Hem Comolli'yi hem Cocu'yu getiriyorsun futbolu yönetmeye ve bu iki kişi de ülkeyi sıfır tanıyor. Bu ikisi de Rize'ye nasıl gidileceğini bile bilmiyor. Rize ile Fenerbahçe maça çıkarken istatistikleri eşitti. Böyle bir deplasmana gidiyorsunuz sıfır hazırlıklı futbol takımını bu günlere getiriyorsunuz. Fenerbahçeli üzgün, Fenerbahçeli kırgın."

"2 SENE ÇÖPE GİDER"

"Haftaya Başakşehir maçı var sonra da ara var. Başakşehir'i yenerse Fenerbahçe Cocu ile devam eder ve 2 sene daha çöpe gider. Oyuncular yırtmasın bu arada. Çubukluyu giyiyorsan mücadele edeceksin. Erken radikal karar almayayım diyordur."

"Geçen hafta yumruk atacak hali yoktu iki takımın. Patladı bugün işte. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin maçta 3 tane gol atacak potansiyeli var. Net bir yorum yapmayayım. Benim hala ümidim var. Maçın dönüşü de Fenerbahçe'nin aleyhine olacaktır. Işığın olmadığını söylemiştim ben. Ligin 7. haftasında Fenerbahçe tarihinde nadirdir liderin 8 puan gerisindesin. İkinci yarı daha tuhaf bir maç bekliyorum. "



MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

-"Fenerbahçe'de kornerleri Alex'ten sonra Hasan Ali kullanmaya başladı. Hagi, geliyordu. Çekilin bile demiyordu. Herkes çekiliyordu. Fenerbahçeli bu orta kime gidecek diye bakıyor. Buna mı üzülsün? Düzensizliğe, karmaşıklığa mı üzülsün?"

-"Ben Aykut Hoca'nın pazarlığını yapmıyorum. Ersun Hoca da olabilir. O da şampiyonluk yaşamış hocalardan olabilir. Taraftarlar 14. olmaktan çok kabullenilmişliğe sinirleniyor. Reyes gibi oyuncunun bu takımda olmasına, frikik atacak oyuncu olmamasına sinirleniyor."

-"Aykut Kocaman ile devam edilmeli dediğimde sitem etti insanlar. İki maç oynayan Dirar sarı kart görmüş. 10 maçtır sarı kart görmeyen Roman oynuyor. Kocaman, Dirar'ı oynatıyordu. Kaosla baş edebiliyor. Kültürünü biliyor. Kötü gitse onunla hemen vedalaşabilirdin."

-"Bu maçı ayağa kaldıracak Volkan Demirel var. Volkan'ı kazanman lazım. Köprü kuracak kim 'Fransız' Comolli. Volkan'ı nereden tanır? Volkan'a seneye bırakacaksın dediler. Şimdi gün sayıyor."

-"Cocu'ya saygısızlık yapmak istemem. Dünya kabul etmiyor. Bu tür ekolü kabul etmiyor. Ben Hollandalı düşmanı değilim. Görünen köy kılavuz istemez. Konya'da kazanılan maçta dahi görünen bir tablo var."

-"10. resmi maç yahu. Bir sarı kart görmez mi oyuncu! Çek adamı sarı kart gör, elle dokun sarı kart gör. Savunmacı Mehmet Topal sıfır sarı kart on maçta. Jailson 3'te 0. Bu arada eksi 4 averajın var."

-"Dünya şampiyonasında Hollanda var mı? Avrupa'da var mı? Hollanda'da futbol geriye gidiyor mu? Rijkaard nerede? Hangi büyük kulüpte Hollandalı antrenör var. Sportif direktör 'Fransız' kaldı."

-"15 oyuncuyu yollama şansın yok. 2-3 diyemem. Elif'i çık diğerlerini ayırmam birbirinden."

-"Taraftar Beşiktaş maçı sonrasındaki serzenişinde haklıydı. Bunu herkes görüyordu."

-"Çaykur Rizespor'un hakkını verelim bu arada tebrik etmek lazım."

-"Bir final maçı olarak görülmesi gerekirken kabullenilmiş. İkinci yarıda çift santrfor var. İki santrfordan fazla Ayew pozisyona girmiş. Karambol oyunu."



ALİ KOÇ'A ELEŞTİRİ

Rıdvan Dilmen, Ali Koç'un maçtan sonra taraftarların arasına girerek söylediği sözlerin tehlikeli olduğunu belirtti.



Rıvan Dilmen, "Sayın Ali Koç'un saha içine girip tribüne gidip yaptığı konuşmadaki sözleri tehlikeli buluyorum. Bu sözler taraftara Sabiha'ya gidin, takımı protesto edin demek." diye konuştu.