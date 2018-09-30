Fenerbahçe çıkış peşinde!

İlk 6 haftada 7 puanda kalan Kanarya, Çaykur Rizespor’a konuk oluyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan sarı- lacivertliler, deplasmanda da olsa kazanıp çıkışa geçmek istiyor. 7 puanı bulunan Kanarya yenilmesi halinde ise maç fazlasıyla lider durumda olan Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşecek. Hafta içinde kan değişikliğine giderek teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren ev sahibi Çaykur Rizespor'da da hedef ligde bu sezonki ilk galibiyetini almak. Rize'de saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.