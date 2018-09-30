    30 Eylül 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe çıkış peşinde!

    Fenerbahçe çıkış peşinde!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018

    İlk 6 haftada 7 puanda kalan Kanarya, ’a konuk oluyor

    Fenerbahçe, 'in 7. haftasında bugün 'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta derbide ile 1-1 berabere kalan sarı- lacivertliler, deplasmanda da olsa kazanıp çıkışa geçmek istiyor. 7 puanı bulunan Kanarya yenilmesi halinde ise maç fazlasıyla lider durumda olan 'ın 8 puan gerisine düşecek. Hafta içinde kan değişikliğine giderek teknik direktörlüğe 'u getiren ev sahibi Çaykur Rizespor'da da hedef ligde bu sezonki ilk galibiyetini almak. Rize'de saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi yönetecek.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Fenerbahçeye yıldız oyuncudan müjdeli haber! Fenerbahçe'ye yıldız oyuncudan müjdeli haber!
    Cocu ilk 11i belirledi! Cocu ilk 11'i belirledi!
    Valbuenayı zor bir sene bekliyor! Valbuena'yı zor bir sene bekliyor!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör