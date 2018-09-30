30 Eylül 2018, Pazar
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Comolli kimi istediyse sakatlandı!
Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018
Transfer döneminde sportif direktör Comolli’nin listesinde olan ve Fenerbahçe’nin talip olduğu isimler tek tek sakatlanmaya devam ediyor.
Son olarak önceki gün Emre Akbaba ve Aboubakar sakatlık yaşarken, daha önce de Wilshere (ayak bileği), Janssen (ayak parmağı), Fabian (diz), Bas Dost (diz), Yeri Mina (ayak bileği) ve Van Ginkel (diz) ciddi sakatlıklar yaşamıştı. Adı geçen oyuncuların uzun süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
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