    30 Eylül 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Comolli kimi istediyse sakatlandı!

    Comolli kimi istediyse sakatlandı!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018

    Transfer döneminde sportif direktör ’nin listesinde olan ve ’nin talip olduğu isimler tek tek sakatlanmaya devam ediyor.

    Son olarak önceki gün Emre Akbaba ve Aboubakar sakatlık yaşarken, daha önce de Wilshere (ayak bileği), Janssen (ayak parmağı), Fabian (diz), Bas Dost (diz), Yeri Mina (ayak bileği) ve Van Ginkel (diz) ciddi sakatlıklar yaşamıştı. Adı geçen oyuncuların uzun süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

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