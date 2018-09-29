    29 Eylül 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için uçakla Trabzon’a gitti

    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için uçakla Trabzon’a gitti
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 29.09.2018

    , 'in 7. haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maç için uçakla ’a gitti.

    ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan kafile daha sonra otobüslerle Rize'ye hareket ederken, takımı hava limanında karşılayan taraftar olmadı.

    Fenerbahçe futbol takımı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan kafilede Başkan Ali Koç'da yer aldı.

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