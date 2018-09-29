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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için uçakla Trabzon’a gitti
Giriş Tarihi: 29.09.2018
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için uçakla Trabzon’a gitti.
Fenerbahçe ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan kafile daha sonra otobüslerle Rize'ye hareket ederken, takımı hava limanında karşılayan taraftar olmadı.
Fenerbahçe futbol takımı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan kafilede Başkan Ali Koç'da yer aldı.
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