    29 Eylül 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Skrtel belirsizliği

    Fenerbahçede Skrtel belirsizliği
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 29.09.2018

    Sarı-lacivertliler, 'in 7. haftasında yarın 'a konuk olacak. 'de, karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan futbolculardan Skrtel'in durumu belirsizliğini korurken,  forma giyemeyecek.

    , 'in 7. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek.

    Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi mücadelesinde konuk ettiği ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

    Teknik direktör yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 13. sırada giriyor.

    Fenerbahçe karşılaşması öncesinde teknik adam değişikliğine giden ve takımın başına 'u getiren Çaykur Rizespor'un ise 3 puanı bulunuyor.

    Sarı-lacivertlilerde, karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan futbolculardan 'in durumu belirsizliğini korurken, forma giyemeyecek.

    Phillip Cocu'nun, Çaykur Rizespor karşısında Beşiktaş maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

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