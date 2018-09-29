    29 Eylül 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında

    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 29.09.2018

    , Spor Toto 'in 7. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek.

    'in 6. haftasındaki derbi mücadelesinde konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan , karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

    Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 13. sırada giriyor.

    Fenerbahçe karşılaşması öncesinde teknik adam değişikliğine giden ve takımın başına 'u getiren Çaykur Rizespor'un ise 3 puanı bulunuyor.

    Sarı-lacivertlilerde, karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan futbolculardan Martin Skrtel'in durumu belirsizliğini korurken, Tolga Ciğerci forma giyemeyecek.

    Phillip Cocu'nun, Çaykur Rizespor karşısında Beşiktaş maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

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