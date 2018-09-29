    29 Eylül 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

    Fenerbahçede Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 29.09.2018

    , 'in 7. haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    'nde Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
    Bu antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler akşam saatlerinde 'ndan kalkacak özel uçakla 'a hareket edecek ve oradan da kara yolu ile Rize'ye geçecek.
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