28 Eylül 2018, Cuma
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TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Kafkas, Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgi verdi. FGD Genel Koordinatörü Ahmet Erzurumlu ile TFF Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Cem Pamiroğlu'nun da hazır bulunduğu görüşmede, Tolunay Kafkas ve Fenerbahçe yetkilileri genç oyuncu gelişimi ve eğitime dair görüş alışverişinde bulundu.
Toplantı karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.
Tolunay Kafkas, Fenerbahçe heyetiyle bir araya geldi
Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas, aralarında Damien Comolli'nin de bulunduğu Feenrbahçe heyetiyle bir araya geldi.
TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Sportif Direktör Damien Comolli, İdari Menajer Onur Başar, A Takım Yardımcı Antrenörü ve Futbol Altyapı Teknik Koordinatörü David Badia Cequer ve Sportif Direktör Asistanı Selinay Gürgenç ile bir araya geldi.
TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Kafkas, Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgi verdi. FGD Genel Koordinatörü Ahmet Erzurumlu ile TFF Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Cem Pamiroğlu'nun da hazır bulunduğu görüşmede, Tolunay Kafkas ve Fenerbahçe yetkilileri genç oyuncu gelişimi ve eğitime dair görüş alışverişinde bulundu.
Toplantı karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.
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