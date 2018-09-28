    28 Eylül 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Tolunay Kafkas, Fenerbahçe heyetiyle bir araya geldi

    Comolli, Tolunay Kafkas ile görüştü
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    (TFF) Futbol Gelişim Direktörü , aralarında Damien Comolli'nin de bulunduğu Feenrbahçe heyetiyle bir araya geldi.

    TFF Futbol Gelişim Direktörü , yöneticisi Selahattin Baki, Sportif Direktör Damien Comolli, İdari Menajer Onur Başar, A Takım Yardımcı Antrenörü ve Futbol Altyapı Teknik Koordinatörü David Badia Cequer ve Sportif Direktör Asistanı Selinay Gürgenç ile bir araya geldi.

    TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Kafkas, Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgi verdi. FGD Genel Koordinatörü Ahmet Erzurumlu ile TFF Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Cem Pamiroğlu'nun da hazır bulunduğu görüşmede, Tolunay Kafkas ve Fenerbahçe yetkilileri genç oyuncu gelişimi ve eğitime dair görüş alışverişinde bulundu.

    Toplantı karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

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