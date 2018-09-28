    28 Eylül 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor hazırlıkları devam ediyor

    Fenerbahçede Ç. Rizespor mesaisi sürdü
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 28.09.2018

    'in 7'nci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde 'nde yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 ayrı grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma VE pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kalenin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

    Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye hareket edecek.

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