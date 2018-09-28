Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 ayrı grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma VE pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kalenin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye hareket edecek.