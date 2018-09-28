    28 Eylül 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Oğuz Kağan Güçtekin'in sözleşmesini uzattı

    F.Bahçeden 5 yıllık imza!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    , gelecek vadeden  ile 5 yıllık sözleşmeimzaladı

    , 19 yaşındaki genç oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

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