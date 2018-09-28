28 Eylül 2018, Cuma
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Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı biletleri satışa sunuluyor
Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. haftasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı konuk edeceği karşılaşmanın biletleri, 30 Eylül Pazar günü satışa sunulacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 Ekim Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak maçın biletlerinin, yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeler için 30 Eylül Pazar günü satışa çıkarılacağı bildirildi.
FB Kart sahipleri ve Fenercell faturalı abonelerinin 1 Ekim Pazartesi gününden itibaren temin edebileceği biletlerin genel satışının ise 2 Ekim Salı günü başlayacağı kaydedildi.
Maçın bilet fiyatları ise şöyle:
Fenerium Üst H-I Blok: 130 lira.
Fenerium Alt H Blok: 230 lira.
Fenerium Alt G Blok: 270 lira.
Fenerium ALT F Blok: 325 lira.
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