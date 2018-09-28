    28 Eylül 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı biletleri satışa sunuluyor

    Avrupa Ligi biletleri satışa sunuluyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. haftasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı konuk edeceği karşılaşmanın biletleri, 30 Eylül Pazar günü satışa sunulacak.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 Ekim Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak maçın biletlerinin, yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeler için 30 Eylül Pazar günü satışa çıkarılacağı bildirildi.

    FB Kart sahipleri ve Fenercell faturalı abonelerinin 1 Ekim Pazartesi gününden itibaren temin edebileceği biletlerin genel satışının ise 2 Ekim Salı günü başlayacağı kaydedildi.

    Maçın bilet fiyatları ise şöyle:

    Fenerium Üst H-I Blok: 130 lira.

    Fenerium Alt H Blok: 230 lira.

    Fenerium Alt G Blok: 270 lira.

    Fenerium ALT F Blok: 325 lira.

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