Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı biletleri satışa sunuluyor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. haftasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı konuk edeceği karşılaşmanın biletleri, 30 Eylül Pazar günü satışa sunulacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 Ekim Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak maçın biletlerinin, yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeler için 30 Eylül Pazar günü satışa çıkarılacağı bildirildi.

FB Kart sahipleri ve Fenercell faturalı abonelerinin 1 Ekim Pazartesi gününden itibaren temin edebileceği biletlerin genel satışının ise 2 Ekim Salı günü başlayacağı kaydedildi.

Maçın bilet fiyatları ise şöyle:

Fenerium Üst H-I Blok: 130 lira.

Fenerium Alt H Blok: 230 lira.

Fenerium Alt G Blok: 270 lira.

Fenerium ALT F Blok: 325 lira.