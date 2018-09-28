    28 Eylül 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Cocu, hücum verimliliğini arttırmaya çalışıyor

    Tam yol ileri!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    Hücumda oyunun sadece yüzde 24.7’sini geçirdikleri belirleyen Cocu, ‘ön alanda oynama’ alışkanlığını geliştirmek için ekstra mesai harcıyor

    Rakamlar, F.Bahçe'nin hücumdaki verimsizliğin nedenini net ortaya koyuyor. Sarı-lacivertliler hali hazırda oyununun sadece yüzde 24.7'sini hücumda geçiriyor. 25.1 ile defansta kalan Kanarya, 50.2 oranında ise topu orta sahada oyalıyor. Karşılanan toplar ise neden 3. bölgede topla oynamanın düşük olduğuna ışık tutuyor. Hücumda sadece 13.5 oranında top karşılayan, defasında ise bu rakamı yüzde 45.9'a yükselten F.Bahçe, rakibi orta alanda karşılama konusunda ise yüzde 40.9'da kalıyor.

    ORTALAMA 21 DAKİKA ÖNDE
    Cocu, rakamları önüne koyup kurmaylarıyla bir durum değerlendirmesi yaparken, '3. bölge' çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Takıma ön alanda oynama alışkanlığı kazandırmaya kararlı olan Cocu, anternmanlarda sürekli olarak hücum varyasyonları denetiyor. Beklere 'daha çok hücuma katkı' talimatı veren, Jailson'dan çift yönlü oynamasını isteyen ; Benzia, Ayew ve Slimani'nin etkinliğini yukarı çekmeleri gerektiğini savunuyor. , bu sezon 6 maçta ortalama 21 dakika galip oynandı.

    YASSİNE BENZİA FARKI
    Yassıne Benzia, 'de henüz 2 maç oynadı ama kalitesini ortaya koydu. Cezayirli yıldız, iki maçta verdiği kilit paslarla dikkat çekti. 3 kilit pas ortalaması ile oynayan Benzia, maç başına 3.8 kilit pas ortalamasına sahip Quaresma'nın ardından Süper Lig'de bu alanda ikinci sırada. Benzia'nın 3 kilit pasından birini Eljif Elmas golle sonuçlandırmıştı.

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