    27 Eylül 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Pavlos Turnuvası'nda!

    Fenerbahçe Pavlos Turnuvasında!
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 27.09.2018

    Erkek Basketbol Takımı, Atina’da düzenlenen Turnuvası’nın ilk maçında İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile karşılaştı. OAKA’da oynanan ve normal süresi 78-78 eşitlikle tamamlanan maçı 94-92 kazanan sarı-lacivertliler, finalde Panathinaikos-Khimki maçının galibiyle karşılaşacak.

    Haziran ayında vefat eden Panathinaikos eski başkanı anısına düzenlenen turnuvada ve Maccabi FOX'un yanı sıra ev sahibi Panathinaikos ve Rusya temsilcisi Khimki Moskova yer alıyor.

    Fenerbahçe, turnuvanın ilk maçına Tarık Biberovic, , Nikola Kalinic, Nicolo Melli ve Jan Vesely beşiyle başladı.
    Karşılıklı basketlerle başlayan maçta (8-9), çeyrek sonunda vites yükselten Maccabi FOX çeyreği 15-20 üstün geçti. İkinci çeyreğe iyi başlayan ve farkı kapatan Obradovic'in öğrencileri; 35-32 öne geçti. (02:25) Karşılıklı basketlerle devam eden maçta soyunma odasına sarı-lacivertli 39-35 önde gitti.
    Üstün oyununu üçüncü çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve son çeyreğe 57-53 önde gitti. Son çeyrekte farkı kapatan ve öne geçen Maccabi karşısında Kostas Sloukas'ın son saniyedeki turnikesi karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. (78-78) Uzatma dakikalarında maçı 94-92 kazanan Fenerbahçe, adını finale yazdırdı.

    Öte yandan aynı renklere sahip iki takımın mücadelesinde İsrail temsilcisinin lacivert formasını getirmemesi sebebiyle iki takımda maçta birbirlerine çok yakın renkte olan formalarıyla mücadele etti.

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