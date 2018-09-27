27 Eylül 2018, Perşembe
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Suudi Arabistan'dan 5 milyon Euro'luk teklif gelen Soldado'nun menajeri İstanbul'da... Oyuncu için Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı takımlarla görüşüldüğü ancak Soldado'nun gitmek istemediği öğrenildi.
Fenerbahçe'de Soldado'nun menajeri İstanbul'a geldi!
Giriş Tarihi: 27.09.2018
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile İspanyol oyuncu Roberto Soldado arasında adeta satranç yaşanıyor.
Suudi Arabistan'dan 5 milyon Euro'luk teklif gelen Soldado'nun menajeri İstanbul'da... Oyuncu için Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı takımlarla görüşüldüğü ancak Soldado'nun gitmek istemediği öğrenildi.
Sarı lacivertlileri ise yeni forvet transferlerinin ardından ispanyol oyuncuyu elden çıkarmak istiyor. (Sabah).
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