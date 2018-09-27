    27 Eylül 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Soldado'nun menajeri İstanbul'a geldi!

    Soldadonun menajeri İstanbula geldi!
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 27.09.2018

    Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile İspanyol oyuncu Roberto  arasında adeta satranç yaşanıyor.

    'dan 5 milyon Euro'luk teklif gelen 'nun menajeri 'da... Oyuncu için Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı takımlarla görüşüldüğü ancak Soldado'nun gitmek istemediği öğrenildi.

    Sarı lacivertlileri ise yeni forvet transferlerinin ardından ispanyol oyuncuyu elden çıkarmak istiyor. (Sabah).

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