    27 Eylül 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçede Çaykur Rizespor mesaisi sürdü
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 27.09.2018

    , 'in 7. haftasında pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. İlk bölümde üst sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın ikinci bölümünde alt sahaya geçen futbolcular; pas çalışması yaptı. Hücum ve defans organizasyonlarının çalışıldığı antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

    Sarı-lacivertliler, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
    Otoriteler Cocu'nun geleceğini değerlendirdi

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