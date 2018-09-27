Jailson Josef’i solladı

Al Ahli'ye satılan Josef'in yerine transfer edilen Jailson, selefinden daha defansif çıktı.

Sambacı derbide 3. bölgede 7 kez topla buluşurken, 1. bölgede (kendi sahası) 30 kez topa dokundu. Josef derbilerde 3. bölgede ortalama 11-16 kez topla oynuyordu.