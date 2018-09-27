    27 Eylül 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Jailson Josef’i solladı

    Jailson Josef’i solladı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 Giriş Tarihi: 27.09.2018

    Al Ahli'ye satılan 'in yerine transfer edilen , selefinden daha defansif çıktı.

    Sambacı derbide 3. bölgede 7 kez topla buluşurken, 1. bölgede (kendi sahası) 30 kez topa dokundu. derbilerde 3. bölgede ortalama 11-16 kez topla oynuyordu.

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