    26 Eylül 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Valbuena bildiğiniz gibi!

    Valbuena bildiğiniz gibi!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 25.09.2018

    Geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla geldiği F.Bahçe'de hayal kırıklığı yaşatan isimlerden olan , önceki gün de vasattı.

    ın yerine 62. dakikada oyuna giren Fransız futbolcu, beklentilerin altındaydı. 33 yaşındaki futbolcu, net bir gol pozisyonundan yararlanamazken, 4 top kaybı yaptı. 29 dakikada 1 ortası, 2 uzun topu boşa giden , sahada kaldığı süre içinde performansıyla hüsran yaşattı. Bu sezon skora katkı sağlayamayan Valbuena, geçtiğimiz yıl forma giydiği 29 lig maçında 7 gol attı, 9 asist yaptı.

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