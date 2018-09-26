Jailson: Oynadıkça açılırım

Fenerbahçe’de hala ‘misafir’ görüntüsünden uzaklaşamayan Jailson, vitesi yükseltmesi gerektiğini söyleyip, “Maç oynadıkça açılırım” dedi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson Marques, Beşiktaş'la oynanan derbi maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşma boyunca çok iyi mücadele gösterdiklerini dile getiren Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık. Ancak başımız dik şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi. Kendi performansına da değinen sambacı, "Performansımı biraz daha yukarı çekmem gerekiyor. Maç oynadıkça Fenerbahçe'ye daha fazla yardımcı olacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.