    26 Eylül 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Jailson: Oynadıkça açılırım

    Jailson: Oynadıkça açılırım
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 25.09.2018

    ’de hala ‘misafir’ görüntüsünden uzaklaşamayan Jailson, vitesi yükseltmesi gerektiğini söyleyip, “Maç oynadıkça açılırım” dedi

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson Marques, 'la oynanan derbi maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşma boyunca çok iyi mücadele gösterdiklerini dile getiren Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık. Ancak başımız dik şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi. Kendi performansına da değinen sambacı, "Performansımı biraz daha yukarı çekmem gerekiyor. Maç oynadıkça 'ye daha fazla yardımcı olacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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