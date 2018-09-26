    26 Eylül 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Andre Ayew ülkesinde kahraman ilan edildi!

    Ayew ülkesinde kahraman ilan edildi!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 25.09.2018

    karşısında 1 puanı kurtaran golü atan Ayew, ülkesi ’da da alkışlandı. 30 yaşındaki yıldız isme övgü yağdı

    Derbide çok iyi oynamamasına rağmen kafayla harika bir gol atıp 'yi yenilgiden kurtaran , ülkesi 'da da gündeme oturdu. Ghanasoccer.net sitesinde, "Ayew bir puanı kurtararak Fenerbahçe'yi sevindirdi" başlığını kullandı. Sitede ayrıca golün görüntüsü ve fotoğrafları da yer aldı. Pulse.com sitesinde, "Ayew'in golü Fenerbahçe'yi kurtardı" başlığı dikkat çekerken, Footballghana sitesinde ise, "Ayew yeniden golü attı, karşısında beraberliği kurtardı" ifadeleri yazıldı. Fransız L'equipe'in yorumu da, "Ayew Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'yi kurtardı" şeklinde oldu.

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