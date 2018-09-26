Phillip Cocu, Aykut Kocaman'ın kaç puan gerisinde?
Cocu ile 6 haftada 7 puan toplayan F.Bahçe, son 10 sezonun en kötüsü oldu. Kanarya, geçen yıl Kocaman’la aynı periyotta 11 puan toplamıştı
Beşiktaş'la 1-1 berabere kalıp 2 puan kaybeden F.Bahçe, Phillip Cocu ile son 10 yıllık dönemin en kötü ilk 6 hafta puan istatistiğine imza attı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon da lige kötü giriş yapmış, toplanan 11 puanla Aykut Kocaman çok eleştirilmişti. Ancak Cocu'nun Fenerbahçe'si, geçen sezonun Kocaman'lı ilk 6 haftadan daha kötü bir performans tutturdu, toplanan puan 7'de kaldı. F.Bahçe, Kocaman'la aynı takımlardan geçen sezonun ilk yarısında 12 puan toplamıştı.
KARİYERİNİN EN KÖTÜSÜ
Cocu, kendi kariyerinin de en kötü dönemini yaşıyor. Hollandalı teknik adam, F.Bahçe'den önce 5 sezon çalıştırdığı PSV ile ilk 6 haftalardan en az 11 puan toplamayı başarmıştı.
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