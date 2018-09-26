    26 Eylül 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Phillip Cocu, Aykut Kocaman'ın kaç puan gerisinde?

    Cocu, Aykut Kocamanın kaç puan gerisinde?
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 25.09.2018

    Cocu ile 6 haftada 7 puan toplayan F.Bahçe, son 10 sezonun en kötüsü oldu. Kanarya, geçen yıl Kocaman’la aynı periyotta 11 puan toplamıştı

    Beşiktaş'la 1-1 berabere kalıp 2 puan kaybeden F.Bahçe, ile son 10 yıllık dönemin en kötü ilk 6 hafta puan istatistiğine imza attı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon da lige kötü giriş yapmış, toplanan 11 puanla çok eleştirilmişti. Ancak Cocu'nun 'si, geçen sezonun Kocaman'lı ilk 6 haftadan daha kötü bir performans tutturdu, toplanan puan 7'de kaldı. F.Bahçe, Kocaman'la aynı takımlardan geçen sezonun ilk yarısında 12 puan toplamıştı.

    KARİYERİNİN EN KÖTÜSÜ
    Cocu, kendi kariyerinin de en kötü dönemini yaşıyor. Hollandalı teknik adam, F.Bahçe'den önce 5 sezon çalıştırdığı PSV ile ilk 6 haftalardan en az 11 puan toplamayı başarmıştı.

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