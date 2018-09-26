    26 Eylül 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Phillip Cocu ideal 11'ini buldu

    Phillip Cocu ideal 11ini buldu
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 26.09.2018

    Fenerbahçe teknik direktörü , Beşiktaş derbisiyle ideal kadrosunu buldu.

    Fenerbahçe'de 6 haftadır devam eden kadro istikrarsızlığı, Beşiktaş maçıyla bitmiş gibi gözüküyor. Teknik direktör , maç sonu "Kafamda bir 11 var ve yüzde 90-95 belli. Bu 11'i artık fazla bozmayacağım" diyerek sabit kadro sinyali vermişti.

    MAKSİMUM İKİ DEĞİŞİKLİK

    Cocu'nun sezonun genelinde artık Beşiktaş maçı 11'iyle devam edeceği öğrenildi. Mevcut kadroda en fazla 2 değişiklik olabilir. deplasmanında sakatlığı geçerse Skrtel, Reyes'in yerinedahil olacak. Sol açıkta ise Aatif ile Eljif arasında bir tercih yapılacak.

    İKİSİ DE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

    Fenerbahçe, saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Beşiktaş ise saha olayları, merdiven boşlukları, çirkin ve kötü tezahürat gerekçelerinden sevk aldı.

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