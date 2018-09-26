Phillip Cocu ideal 11ini buldu

Phillip Cocu ideal 11'ini buldu
Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu, Beşiktaş derbisiyle ideal kadrosunu buldu.
Fenerbahçe'de 6 haftadır devam eden kadro istikrarsızlığı, Beşiktaş maçıyla bitmiş gibi gözüküyor. Teknik direktör Phillip Cocu, maç sonu "Kafamda bir 11 var ve yüzde 90-95 belli. Bu 11'i artık fazla bozmayacağım" diyerek sabit kadro sinyali vermişti.
MAKSİMUM İKİ DEĞİŞİKLİK
Cocu'nun sezonun genelinde artık Beşiktaş maçı 11'iyle devam edeceği öğrenildi. Mevcut kadroda en fazla 2 değişiklik olabilir. Çaykur Rize deplasmanında sakatlığı geçerse Skrtel, Reyes'in yerinedahil olacak. Sol açıkta ise Aatif ile Eljif arasında bir tercih yapılacak.
İKİSİ DE PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Fenerbahçe, saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Beşiktaş ise saha olayları, merdiven boşlukları, çirkin ve kötü tezahürat gerekçelerinden sevk aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!