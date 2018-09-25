    25 Eylül 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki yıldızı derbide top toplayıcı oldu

    Geleceğin yıldızı derbide top topladı!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 Giriş Tarihi: 25.09.2018

    'nin altyapısından yetişen ve geçen ay profesyonel sözleşme imzalanan , 'la oynanan maçta top toplayıcılık yaptı

    'nin geleceğin yıldız adaylarından gösterilen 15 yaşındaki futbolcusu , derbide top toplayıcı olarak görev yaptı. Kanarya'nın geçen ay profesyonel sözleşme imzaladığı Ömer Faruk, derbide top toplayıcı göreviyle saha kenarında yer aldı. Sporx'in haberine göre sarı-Lacivertli kulübün, geçtiğimiz aylarda sözleşme imzaladığı genç futbolcu, akreditasyon kartını sosyal medyadan böyle paylaştı...

    Ömer Faruk Beyaz'la ilgili olarak daha önce da da övgülerde bulunmuştu. Ömer Faruk'un ailesiyle ve kendisiyle görüştüğünü dile getiren Ali Koç, "Ömer Faruk Beyaz,Feyenoord maçında arkamda oturuyordu.Kendisiyle ve ailesiyle iki defa görüştüm.Sportif direktörümüz de görüştü.Daha evvel ki yönetim de onlarla mukavele imzaladı.Futbolcumuz çok değerlidir.Yaş grubunun en iyisidir.Başkaları da ailesinin kafasını karıştırmaktadır.Futbol'da bazen aileler,çocuklarını o kadar iyi yetiştiriyorlar ki çok büyük katkı da bulunuyorlar.Bazıları da tam tersi.Ömer Faruk'un ailesi umarım çocuklarını uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet edicek şekilde yetiştirirler." ifadelerini kullanmıştı.

    Aziz Yıldırım da Ömer Faruk Beyaz'ı 'in istediğini dile getirmişti.

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