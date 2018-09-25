    25 Eylül 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Ahmet Çakar: "Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi"

    Ahmet Çakar: F.Bahçenin penaltısı verilmedi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 Giriş Tarihi: 25.09.2018

    Tecrübeli spor yorumcusu 'dan ile arasında oynanan derbi sonrası tartışma yaratacak bir iddia geldi.

    - maçının 85. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili konuşan Çakar, Ayew ile Atiba'nın hava topu mücadelesinde Atiba'nın topa elle müdahale ettiğini iddia eden , Fenerbahçe'nin penaltısının verilmediğini iddia etti.

    Fenerbahçe'nin hakem hatasıyla iki puan kaybettiğini iddia eden Çakar, "Fenerbahçe maçı hakemle kaybetti. Maçı VAR hakemi Halis Özkahya belirledi. Atiba'nın top eline çarpıyor. Penaltıyı vermeliydi" ifadelerini kullandı.



    BÜNYAMİN GEZER: "BU POZİSYON İNCELENMEZSE..."

    Yayıncı kuruluşta pozisyonu değerlendiren hakem yorumcusu Bünyamin Gezer ise maç sonrası pozisyonu değerlendirdi.

    Gezer pozisyon hakkında "Bu çok enteresan bir pozisyon. O kadar ilginç bir pozisyon ki, derbide bu pozisyon incelenmezse, biz VAR'ı çok tartışırız. Pozisyonda eller doğal konumda değil, açık durumda. Bu dirsek normal mi, anormal mi? Oyuncu yükseldikten sonra düşerken altta kalan oyuncuya çarpabilir ama kolu sola doğru kayıyor. Kaydığı için, bu Ayew'e yapılan açık bir penaltı, çok açık, tartışılmaz. Pozisyonun öncesinde Vida'ya yapılan hareket açık bir faul. ne yapmalıydı? VAR odasıyla görüşecek. İki pozisyonu da inceleyip, penaltı var ama öncesinde faul olduğunu tespit ederek bütün kamuoyunu aydınlatacak" dedi.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Geleceğin yıldızı derbide top topladı! Geleceğin yıldızı derbide top topladı!
    Obradovicten yabancı sınırlaması sözleri Obradovic'ten yabancı sınırlaması sözleri
    Phillip Cocu son 10 sezonun en kötüsü Phillip Cocu son 10 sezonun en kötüsü
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör