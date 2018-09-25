    25 Eylül 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Phillip Cocu son 10 sezonun en kötüsü

    Phillip Cocu son 10 sezonun en kötüsü
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 25.09.2018

    ü , derbide karşısında sahadan galibiyetle ayrılamazken, birçok istatistikte de geride kaldı.

    , 'deki derbide Kadıköy'de ile 1-1 berabere kalırken, eleştirilerden kurtulamadı.

    Avrupa Ligi'ndeki yenilgisi sonrası ligde Beşiktaş karşısında da 3 puan alamayan sarı-lacivertli ekibin Hollandalı çalıştırıcısı, istatistiklerde de çok geride kaldı.

    Fenerbahçe, Phillip Cocu önderliğinde son 10 sezonun en kötü 6. hafta performansını sergiledi. Cocu önderliğinde sarı-lacivertliler 6. haftayı 7 puanla kapattı. Fenerbahçe, 11 sezon önce önderliğinde Cocu döneminden daha az puan toplamıştı.

    İşte son 11 sezonda Fenerbahçe'nin ilk 6 hafta performansı...

    SEZONPUANTEKNİK DİREKTÖR
    2018/197Phillip Cocu
    2017/1811Aykut Kocaman
    2016/178Dick Advocaat
    2015/1613Vitor Pereira
    2014/1510İsmail Kartal
    2013/1415Ersun Yanal
    2012/139Aykut Kocaman
    2011/1216Aykut Kocaman
    2010/1110Aykut Kocaman
    2009/1018Christoph Daum
    2008/096Luis Aragones


    COCU, KENDİ KARİYERİNİN DE EN KÖTÜSÜ

    Phillip Cocu, Fenerbahçe'deki performansıyla kendi kariyerinin de en kötü dönemini yaşıyor. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'den önce 5 sezon çalıştırdığı PSV ile 6 haftalardan en az 11 puan toplamayı başarmıştı.

    Cocu önderliğinde PSV, en kötü 6. hafta performansıyla Eredivisie'de 11 puan toplamayı başarmıştı.

    Cocu'nun çalıştırdığı takımlarda ilk 6 haftası

    18/19 - Fenerbahçe (7 puan)
    17/18 - PSV (15 puan)
    16/17 - PSV (13 puan)
    15/16 - PSV (11 puan)
    14/15 - PSV (15 puan)
    13/14 - PSV (12 puan)

    PHLLIP COCU, AYKUT KOCAMAN'I DA GEÇEMEDİ

    Phillip Cocu, bu sezon ligdeki performansıyla geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman'ı da geçemedi.

    , Phillip Cocu'nun ilk 6 haftada karşılaştığı rakiplere karşı geçen sezonun ilk yarısında 12 puan toplamıştı.

    Phillip Cocu önderliğindeki ilk 6 hafta
    Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
    Yeni Malatya 1 - 0 Fenerbahçe
    Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe
    Fenerbahçe 2 - 3 Kayserispor
    Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe
    Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş

    Aykut Kocaman, Cocu'nun çalıştırdığı takımlara karşı (İlk yarı)
    Fenerbahçe 2 - 1 Beşiktaş
    Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe
    Fenerbahçe 3 - 1 Yeni Malatya
    Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe
    Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe
    Fenerbahçe 3 - 3 Kayserispor

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