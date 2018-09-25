Phillip Cocu son 10 sezonun en kötüsü
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, derbide Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılamazken, birçok istatistikte de geride kaldı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'deki derbide Kadıköy'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Phillip Cocu eleştirilerden kurtulamadı.
Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası ligde Beşiktaş karşısında da 3 puan alamayan sarı-lacivertli ekibin Hollandalı çalıştırıcısı, istatistiklerde de çok geride kaldı.
Fenerbahçe, Phillip Cocu önderliğinde son 10 sezonun en kötü 6. hafta performansını sergiledi. Cocu önderliğinde sarı-lacivertliler 6. haftayı 7 puanla kapattı. Fenerbahçe, 11 sezon önce Luis Aragones önderliğinde Cocu döneminden daha az puan toplamıştı.
İşte son 11 sezonda Fenerbahçe'nin ilk 6 hafta performansı...
|SEZON
|PUAN
|TEKNİK DİREKTÖR
|2018/19
|7
|Phillip Cocu
|2017/18
|11
|Aykut Kocaman
|2016/17
|8
|Dick Advocaat
|2015/16
|13
|Vitor Pereira
|2014/15
|10
|İsmail Kartal
|2013/14
|15
|Ersun Yanal
|2012/13
|9
|Aykut Kocaman
|2011/12
|16
|Aykut Kocaman
|2010/11
|10
|Aykut Kocaman
|2009/10
|18
|Christoph Daum
|2008/09
|6
|Luis Aragones
COCU, KENDİ KARİYERİNİN DE EN KÖTÜSÜ
Phillip Cocu, Fenerbahçe'deki performansıyla kendi kariyerinin de en kötü dönemini yaşıyor. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'den önce 5 sezon çalıştırdığı PSV ile 6 haftalardan en az 11 puan toplamayı başarmıştı.
Cocu önderliğinde PSV, en kötü 6. hafta performansıyla Eredivisie'de 11 puan toplamayı başarmıştı.
Cocu'nun çalıştırdığı takımlarda ilk 6 haftası
18/19 - Fenerbahçe (7 puan)
17/18 - PSV (15 puan)
16/17 - PSV (13 puan)
15/16 - PSV (11 puan)
14/15 - PSV (15 puan)
13/14 - PSV (12 puan)
PHLLIP COCU, AYKUT KOCAMAN'I DA GEÇEMEDİ
Phillip Cocu, bu sezon ligdeki performansıyla geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman'ı da geçemedi.
Aykut Kocaman, Phillip Cocu'nun ilk 6 haftada karşılaştığı rakiplere karşı geçen sezonun ilk yarısında 12 puan toplamıştı.
Phillip Cocu önderliğindeki ilk 6 hafta
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
Yeni Malatya 1 - 0 Fenerbahçe
Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2 - 3 Kayserispor
Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş
Aykut Kocaman, Cocu'nun çalıştırdığı takımlara karşı (İlk yarı)
Fenerbahçe 2 - 1 Beşiktaş
Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3 - 1 Yeni Malatya
Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe
Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3 - 3 Kayserispor
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