Phillip Cocu son 10 sezonun en kötüsü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, derbide Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılamazken, birçok istatistikte de geride kaldı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'deki derbide Kadıköy'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Phillip Cocu eleştirilerden kurtulamadı.



Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası ligde Beşiktaş karşısında da 3 puan alamayan sarı-lacivertli ekibin Hollandalı çalıştırıcısı, istatistiklerde de çok geride kaldı.



Fenerbahçe, Phillip Cocu önderliğinde son 10 sezonun en kötü 6. hafta performansını sergiledi. Cocu önderliğinde sarı-lacivertliler 6. haftayı 7 puanla kapattı. Fenerbahçe, 11 sezon önce Luis Aragones önderliğinde Cocu döneminden daha az puan toplamıştı.



İşte son 11 sezonda Fenerbahçe'nin ilk 6 hafta performansı...

SEZON PUAN TEKNİK DİREKTÖR 2018/19 7 Phillip Cocu 2017/18 11 Aykut Kocaman 2016/17 8 Dick Advocaat 2015/16 13 Vitor Pereira 2014/15 10 İsmail Kartal 2013/14 15 Ersun Yanal 2012/13 9 Aykut Kocaman 2011/12 16 Aykut Kocaman 2010/11 10 Aykut Kocaman 2009/10 18 Christoph Daum 2008/09 6 Luis Aragones



COCU, KENDİ KARİYERİNİN DE EN KÖTÜSÜ



Phillip Cocu, Fenerbahçe'deki performansıyla kendi kariyerinin de en kötü dönemini yaşıyor. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'den önce 5 sezon çalıştırdığı PSV ile 6 haftalardan en az 11 puan toplamayı başarmıştı.



Cocu önderliğinde PSV, en kötü 6. hafta performansıyla Eredivisie'de 11 puan toplamayı başarmıştı.



Cocu'nun çalıştırdığı takımlarda ilk 6 haftası



18/19 - Fenerbahçe (7 puan)

17/18 - PSV (15 puan)

16/17 - PSV (13 puan)

15/16 - PSV (11 puan)

14/15 - PSV (15 puan)

13/14 - PSV (12 puan)



PHLLIP COCU, AYKUT KOCAMAN'I DA GEÇEMEDİ



Phillip Cocu, bu sezon ligdeki performansıyla geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman'ı da geçemedi.



Aykut Kocaman, Phillip Cocu'nun ilk 6 haftada karşılaştığı rakiplere karşı geçen sezonun ilk yarısında 12 puan toplamıştı.



Phillip Cocu önderliğindeki ilk 6 hafta

Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor

Yeni Malatya 1 - 0 Fenerbahçe

Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2 - 3 Kayserispor

Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş



Aykut Kocaman, Cocu'nun çalıştırdığı takımlara karşı (İlk yarı)

Fenerbahçe 2 - 1 Beşiktaş

Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3 - 1 Yeni Malatya

Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe

Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3 - 3 Kayserispor