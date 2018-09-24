    24 Eylül 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Tümer Metin: Soldado Fenerbahçe'den ayrılıyor

    Tümer Metin F.Bahçedeki ayrılığı açıkladı!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde yayıncı kuruluşun programında açıklamalar yapan , sarı-lacivertli oyuncu Roberto 'nun Arabistan yarımadasından bir takımla anlaştığını ve önümüzdeki hafta in açıklanacağını ifade etti.

    beIN Sports yorumcusu 'den hakkında flaş bir açıklama geldi. Metin, İspanyol oyuncunun Arabistan Yarımadası'ndan bir kulübe olmak üzere olduğunu söyledi.

    Tümer Metin, "Söylemeyeyim dedim ama Soldado önümüzdeki hafta içinde gidiyor. Ben söyleyeyim. Teklif şu anda masanın üzerinde" dedi.

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