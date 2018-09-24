Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde yayıncı kuruluşun programında açıklamalar yapan Tümer Metin, sarı-lacivertli oyuncu Roberto Soldado'nun Arabistan yarımadasından bir takımla anlaştığını ve önümüzdeki hafta transferin açıklanacağını ifade etti.

beIN Sports yorumcusu Tümer Metin'den Soldado hakkında flaş bir açıklama geldi. Metin, İspanyol oyuncunun Arabistan Yarımadası'ndan bir kulübe transfer olmak üzere olduğunu söyledi.

Tümer Metin, "Söylemeyeyim dedim ama Soldado önümüzdeki hafta içinde gidiyor. Ben söyleyeyim. Teklif şu anda masanın üzerinde" dedi.