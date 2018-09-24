Phillip Cocu: "Eğer bugün kazanamazsak..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Beşiktaş derbisi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Phillip Cocu'nun açıklamaları:

"Perşembe günü aldığımız sonucu bugün alacağımız galibiyetle unutturabiliriz. Artık taraftarımıza bir şeyler vermemiz gerekiyor. Oyuncularımın bu maça daha farklı motive olduğunu görüyorum. Bizim için her anlamda çok önemli bir karşılaşma olacak. Tamamen kazanmaya odaklandık ve kazanmak için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Kazanamazsak olmak istediğimiz yerden uzaklaşacağız."