    24 Eylül 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Phillip Cocu: "Eğer bugün kazanamazsak..."

    Phillip Cocu: Eğer bugün kazanamazsak...
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018

    Fenerbahçe , derbisi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

    İşte 'nun açıklamaları:

    "Perşembe günü aldığımız sonucu bugün alacağımız galibiyetle unutturabiliriz. Artık taraftarımıza bir şeyler vermemiz gerekiyor. Oyuncularımın bu maça daha farklı motive olduğunu görüyorum. Bizim için her anlamda çok önemli bir karşılaşma olacak. Tamamen kazanmaya odaklandık ve kazanmak için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Kazanamazsak olmak istediğimiz yerden uzaklaşacağız."

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