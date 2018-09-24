    24 Eylül 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde özlenen görüntü

    Derbide özlenen görüntü
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018

    - derbisi öncesi futbolcular bir araya gelerek kameralara poz verdiler.

    'in 6. haftasındaki dev derbide ile kozlarını paylaşıyor. Her iki takımın futbolcuları mücadele öncesi 'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına destek olmak amacıyla "Share together" (Birlikte paylaşalım) sloganı önünde kameralara birlikte poz verdiler.
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