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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde özlenen görüntü
Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi futbolcular bir araya gelerek kameralara poz verdiler.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Her iki takımın futbolcuları mücadele öncesi Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına destek olmak amacıyla "Share together" (Birlikte paylaşalım) sloganı önünde kameralara birlikte poz verdiler.
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