    24 Eylül 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Başkanlar Kadıköy’de beraber

    Başkanlar Kadıköy’de beraber
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 24.09.2018

    - derbisini iki kulübün başkanları ve yanyana takip ediyor.

    'de ile arasındaki derbiyi iki kulübün başkanları ve yan yana takip ediyor. Protokol tribününde yer alan ikili maç başlamadan önce sohbet ederken, müsabakayı da yan yana izliyor. Daha önce iki başkan kulüpler birliğinde dostluk mesajları vermişti.
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