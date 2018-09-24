    24 Eylül 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin favorisi değişti!

    Derbinin favorisi değişti!
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 24.09.2018

    'in 6. haftasında  evinde 'ı ağırlıyor.

    'in 6. haftasında evinde 'ı ağırlıyor. Maçtan günler öncesinde Fenerbahçe'yi favori gösteren oranlar değişti ve maça dakikalar kala maçın yeni favorisi Beşiktaş oldu. İddia oranlarında Beşiktaş'ın oranı 2,30'dan 2,10'a düşürülürken Fenerbahçe'nin oranı 2,30'dan 2,50'ye çıktı.

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