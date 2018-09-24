24 Eylül 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin favorisi değişti!
Giriş Tarihi: 24.09.2018
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Maçtan günler öncesinde Fenerbahçe'yi favori gösteren oranlar değişti ve maça dakikalar kala maçın yeni favorisi Beşiktaş oldu. İddia oranlarında Beşiktaş'ın oranı 2,30'dan 2,10'a düşürülürken Fenerbahçe'nin oranı 2,30'dan 2,50'ye çıktı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!