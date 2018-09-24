Hasan Ali Kaldırım: Çok eleştiri aldım uzun zaman

Hasan Ali Kaldırım üzgün olduklarını belirterek, "Öncelikle üzgünüz çok önemli bir maçtı. Maçtan önce 'Burası Kadıköy. Kim olursa olsun yeneceğiz dedik ama olmadı. Kendi performansım hakkında çok eleştiri aldım uzun zaman. Ama istatistik bazen her şeyi anlatır. 3 haftada 8 maça çıktım kolay değil. Ben de çok yoruluyorum. Dinlenmiş olunca iyi bir futbol çıkarıyor oyuncu. Maalesef orta sahayı kaybedince golü yedik. Beşiktaş da kaybedince golü yedi. Ama 3 puanı biz hak ettik" ifadelerini kullandı.

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