    25 Eylül 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Hasan Ali Kaldırım: Çok eleştiri aldım uzun zaman

    Kaldırım: Çok eleştiri aldım uzun zaman
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018

    'de 6'ncı haftanın kapanış maçında ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra Fenerbahçeli futbolcu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    üzgün olduklarını belirterek, "Öncelikle üzgünüz çok önemli bir maçtı. Maçtan önce 'Burası Kadıköy. Kim olursa olsun yeneceğiz dedik ama olmadı. Kendi performansım hakkında çok eleştiri aldım uzun zaman. Ama istatistik bazen her şeyi anlatır. 3 haftada 8 maça çıktım kolay değil. Ben de çok yoruluyorum. Dinlenmiş olunca iyi bir futbol çıkarıyor oyuncu. Maalesef orta sahayı kaybedince golü yedik. da kaybedince golü yedi. Ama 3 puanı biz hak ettik" ifadelerini kullandı.

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