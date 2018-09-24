Andre Ayew: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"

Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncusu Andre Ayew, Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Ayew'in açıklamaları şu şekilde:

"Bugün takım olarak iyi bir karakter koyduğumuzu düşünüyorum. Taraftarlarımız inanılmazdı. İlk yarıda birçok pozisyon bulduk, ben de buldum ama golü atamadık. Beşiktaş ise Babel ile tek şutta golü attı. İkinci yarıda birlikte kalmayı, kompakt kalmayı başardık. Savaştık. Kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum tabii ki, puan farkını azaltabilirdik. Buradaki ikinci golümü derbide attım ve mutluyum ama bugün üç puanı çok istiyorduk, hayal kırıklığı yaşıyorum biraz diyebilirim. Yukarı daha fazla yaklaşırdık galibiyetle. Bu maç birlikte savaşmak ve odaklanmak adına çok önemli olacak."