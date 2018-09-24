Fenerbahçe zafere hazır!

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, hücum hattını oluşturan Slimani, Ayew ve Benzia ile görüşme gerçekleştirdi.

Hollandalı çalıştırıcı "Bu maçta size çok güveniyorum. Hepiniz çok kaliteli isimlersiniz. Şimdi bunları sahada gösterme zamanı" ifadelerini kullandı. Üç futbolcu da Türk oyuncuların, Beşiktaş maçının önemini kendilerine anlattığını belirtti. Cocu'ya bu karşılaşmada galibiyet sözü verdiler.