Luganodan Fenerbahçeye ziyaret

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2006-2011 yıllarında forma giyen Uruguaylı Diego Lugano, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile eski takım arkadaşlarını ziyaret etti.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-lacivertli takımın Beşiktaş ile yarın yapacağı karşılaşmayı yayıncı kuruluşa yorumlamak için İstanbul'a gelen eski futbolcu Lugano, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Lugano, "Burada uzun yıllar geçirdim. Çok güzel izler bıraktığıma inanıyorum. Fenerbahçe'de geçirdiğim yıllar benim için son derece güzeldi." ifadelerini kullandı.

Futbolu bıraktıktan sonra eski takımlarından Sao Paulo'nun sportif direktörlüğünü yapan Lugano, kulübüyle Fenerbahçe arasındaki ilişkileri yakınlaştırmak için Ali Koç ile görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin bir değişim içinde olduğunu vurgulayan Lugano, "Kulüp değişim sürecinde ve bu süreç her zaman zorludur. İnsanların sabra ihtiyacı var. Fenerbahçelilerin bunu bilmesi gerekiyor. Fenerbahçe özlediği, istediği başarılara muhakkak ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Diego Lugano, ziyarette Ali Koç'a üzerinde isminin yazılı olduğu imzalı Sao Paulo forması hediye etti.