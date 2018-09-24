    24 Eylül 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’nun ilk derbisi

    Cocu’nun ilk derbisi
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 24.09.2018

    Teknik Direktörü ilk kez bir derbide takımının başında yer alıyor.

    'nin, ile karşılaştığı derbide sarı-lacivertlilerin teknik direktörü ilk kez bir derbide takımının başında yer alıyor. Cocu bu maça kadar Fenerbahçe'nin başında 8 resmi maça çıkmış ve 5 mağlubiyet 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Phillip Cocu Beşiktaş derbisinde takımının galibiyet almasıyla sarı-lacivertlileri ligde üst sıralara taşımaya çalışacak.

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