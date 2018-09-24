Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’nun ilk derbisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ilk kez bir derbide takımının başında yer alıyor.

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş ile karşılaştığı derbide sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Phillip Cocu ilk kez bir derbide takımının başında yer alıyor. Cocu bu maça kadar Fenerbahçe'nin başında 8 resmi maça çıkmış ve 5 mağlubiyet 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Phillip Cocu Beşiktaş derbisinde takımının galibiyet almasıyla sarı-lacivertlileri ligde üst sıralara taşımaya çalışacak.