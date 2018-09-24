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Appiah ve Lugano Kadıköy’de
Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018
Fenerbahçe’nin eski futbolcuları Appiah ve Lugano Kadıköy’de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini takip ediyor.
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini eski sarı-lacivertli futbolculardan Appiah ve Lugano da takip ediyor. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Lugano ve Appiah taraftarların sevgilisi olmuş ve her zaman destek görmüştü. Maç öncesinde sahaya çıkan iki efsane tribünleri selamlayarak kendilerine ayrılan yerde maçı seyretmeye başladı.
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