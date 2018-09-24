    24 Eylül 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Appiah ve Lugano Kadıköy’de

    Appiah ve Lugano Kadıköy’de
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018

    ’nin eski futbolcuları ve ’de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini takip ediyor.

    'in 6. haftasında -Beşiktaş derbisini eski sarı-lacivertli futbolculardan ve Lugano da takip ediyor. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Lugano ve Appiah taraftarların sevgilisi olmuş ve her zaman destek görmüştü. Maç öncesinde sahaya çıkan iki efsane tribünleri selamlayarak kendilerine ayrılan yerde maçı seyretmeye başladı.
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