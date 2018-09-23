    24 Eylül 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Zadar Turnuvası'nda şampiyon Fenerbahçe!

    Zadar Turnuvasında şampiyon Fenerbahçe!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 23.09.2018

    Avrupa'nın sezon öncesi en önemli turnuvası olan Zadar Turnuvası'nın finalinde ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından yayınlanan mücadelede rakibini 86-76 mağlup eden sarı-lacivertliler turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

    Hırvatistan'da gerçekleştirilen Zadar Turnuvası'nın finalinde Rusya'nın CSKA Moskova takımını 86-76 yenen , organizasyonu şampiyon tamamladı.

    Zadar kentinde gerçekleştirilen turnuvanın final mücadelesinde Fenerbahçe, ilk periyodu 16-10 önde geçti. İkinci periyotta etkili olan CSKA Moskova, ilk yarı sonunda skoru 34-32 lehine çevirdi.

    Çekişmeli geçen mücadelenin üçüncü periyodu 58-58 beraberlikle tamamlanırken, son çeyrekte üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe, karşılaşmayı 86-76 kazandı.

    Sarı-lacivertli ekip, turnuvada 4. kez şampiyonluğa ulaştı.

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