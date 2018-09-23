Zadar Turnuvasında şampiyon Fenerbahçe!

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Zadar Turnuvası'nda şampiyon Fenerbahçe!
Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 23.09.2018
Avrupa'nın sezon öncesi en önemli turnuvası olan Zadar Turnuvası'nın finalinde Fenerbahçe ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede rakibini 86-76 mağlup eden sarı-lacivertliler turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
Hırvatistan'da gerçekleştirilen Zadar Turnuvası'nın finalinde Rusya'nın CSKA Moskova takımını 86-76 yenen Fenerbahçe, organizasyonu şampiyon tamamladı.
Zadar kentinde gerçekleştirilen turnuvanın final mücadelesinde Fenerbahçe, ilk periyodu 16-10 önde geçti. İkinci periyotta etkili olan CSKA Moskova, ilk yarı sonunda skoru 34-32 lehine çevirdi.
Çekişmeli geçen mücadelenin üçüncü periyodu 58-58 beraberlikle tamamlanırken, son çeyrekte üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe, karşılaşmayı 86-76 kazandı.
Sarı-lacivertli ekip, turnuvada 4. kez şampiyonluğa ulaştı.
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