    24 Eylül 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe’den Beşiktaş maçı paylaşımı

    Fenerbahçe’den Beşiktaş maçı paylaşımı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 Giriş Tarihi: 23.09.2018

    , hesabından yaptığı paylaşımda maçı için ‘ burada tekerrür eder’, ‘Burası ’ paylaşımlarında bulundu.

    , yarın oynanacak maçı öncesinde hesabından paylaşımda bulundu. ' burada tekerrür eder', 'Burası ' adı altında Ülker Stadı, Alex heykeli ve Yoğurtçu Parkı'ndan görüntüler paylaşan sarı-lacivertliler derbiye hazır oldukları mesajını verdi.

    İşte o video:

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