24 Eylül 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe’den Beşiktaş maçı paylaşımı
Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 Giriş Tarihi: 23.09.2018
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş maçı için ‘Tarih burada tekerrür eder’, ‘Burası Kadıköy’ paylaşımlarında bulundu.
Fenerbahçe, yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 'Tarih burada tekerrür eder', 'Burası Kadıköy' adı altında Ülker Stadı, Alex heykeli ve Yoğurtçu Parkı'ndan görüntüler paylaşan sarı-lacivertliler derbiye hazır oldukları mesajını verdi.
İşte o video:
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!