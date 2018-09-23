Yassine Benzia: "Derbide gol atmayı çok istiyorum"

Fenerbahçe’nin 10 numarası Yassine Benzia heyecanla Beşiktaş derbisini bekliyor.

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Çıktığı ilk maçta Eljif Elmas'a harika bir asist yapan Cezayirli yıldız, derbide hedefini gol olarak belirledi. 24 yaşındaki futbolcu "Gol atmayı çok istiyorum. Bunun için çok çabalayacağım" dedi. Phillip Cocu da onu demarke şekilde topla buluşturmanın planlarını yapıyor.