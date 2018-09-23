23 Eylül 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Yassine Benzia: "Derbide gol atmayı çok istiyorum"
Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 Giriş Tarihi: 23.09.2018
Fenerbahçe’nin 10 numarası Yassine Benzia heyecanla Beşiktaş derbisini bekliyor.
Çıktığı ilk maçta Eljif Elmas'a harika bir asist yapan Cezayirli yıldız, derbide hedefini gol olarak belirledi. 24 yaşındaki futbolcu "Gol atmayı çok istiyorum. Bunun için çok çabalayacağım" dedi. Phillip Cocu da onu demarke şekilde topla buluşturmanın planlarını yapıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!