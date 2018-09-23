    23 Eylül 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Yassine Benzia: "Derbide gol atmayı çok istiyorum"

    Benzia: Derbide gol atmayı çok istiyorum
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 Giriş Tarihi: 23.09.2018

    ’nin 10 numarası heyecanla derbisini bekliyor.

    Çıktığı ilk maçta Eljif Elmas'a harika bir asist yapan Cezayirli yıldız, derbide hedefini gol olarak belirledi. 24 yaşındaki futbolcu "Gol atmayı çok istiyorum. Bunun için çok çabalayacağım" dedi. Phillip Cocu da onu demarke şekilde topla buluşturmanın planlarını yapıyor.
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