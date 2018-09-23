    23 Eylül 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    1 numara belirsizliği

    1 numara belirsizliği
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 Giriş Tarihi: 23.09.2018

    ’de teknik direktör Phillip Cocu ve ekibi, derbisinde sahaya sürecekleri 11 konusunda ince eleyip sık dokuyor.

    Hollandalı hoca kalede kimi oynatacağına henüz net kararı veremedi. Sahaya sürdüğü iyi kurtarışlar yapsa da 3 maçta 7 gol yedi. Derbi tecrübesi daha yüksek olan 'i de tercih edebilir. Volkan'ın 'de büyük maçlarda yenilgisi bulunmuyor.
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