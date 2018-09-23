Kadıköyde derbilerin efendisi Fenerbahçe

Sarı-lacivertliler sahasında taraftarıyla derbi maçlarda yenilmiyor. Kartal’a son 13 yılda hiç kaybetmedi

Kanarya, evinde tam bir derbi canavarı... Sarı-lacivertliler ezeli rakiplerine sahasında büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Fenerbahçe yarın karşılaşacağı Beşiktaş'a da Ülker Stadı'nda 13 yıldır kaybetmiyor. Bu dönemde iki ezeli rakip Kadıköy'de 16 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu maçların 1'i hükmen olmak üzere 10'undan galip ayrıldı. 13 yıllık süreçte Sarı Kanarya rakip ağları 27 kez sarsarken, kalesinde 12 gole izin verdi. Maçların 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler evindeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'de Beşiktaş'tan aldı. Kanarya bu tarihte Kara Kartal'a 4-3 kaybetmişti.

GALATASARAY'A KARŞI FARKLI ÖNDE

Sarı-lacivertliler, sahasında bir başka güçlü rakibi Galatasaray'a da göz açtırmıyor. Ezeli rekabette Kadıköy'de oynanan 22 maçın hiçbirinde sarı-kırmızılılara kaybetmedi. Bu karşılaşmaların 15'ini Fenerbahçe kazanırken, Aslan sadece 7 kez berabere kalabildi. Kanarya bu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü. F.Bahçe yarın oynayacağı Beşiktaş maçında da 'yıkılmaz kalesi' Kadıköy'ü bir kez daha savunmak için sahada olacak. Süper Lig'deki konumu ve Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb hezimetiyle üzdüğü taraftarlarını sevindirmek için tek hedefi 3 puan. Karşılaşmada tribünlerin tıklım tıklım olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin evindeki son 16 Beşiktaş maçı: