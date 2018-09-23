    23 Eylül 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Kadıköy'de derbilerin efendisi Fenerbahçe

    Kadıköyde derbilerin efendisi Fenerbahçe
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 Giriş Tarihi: 23.09.2018

    Sarı-lacivertliler sahasında taraftarıyla derbi maçlarda yenilmiyor. Kartal’a son 13 yılda hiç kaybetmedi

    Kanarya, evinde tam bir derbi canavarı... Sarı-lacivertliler lerine sahasında büyük bir üstünlük kurmuş durumda. yarın karşılaşacağı 'a da Ülker Stadı'nda 13 yıldır kaybetmiyor. Bu dönemde iki ezeli rakip 'de 16 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu maçların 1'i hükmen olmak üzere 10'undan galip ayrıldı. 13 yıllık süreçte Sarı Kanarya rakip ağları 27 kez sarsarken, kalesinde 12 gole izin verdi. Maçların 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler evindeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'de Beşiktaş'tan aldı. Kanarya bu tarihte 'a 4-3 kaybetmişti.

    GALATASARAY'A KARŞI FARKLI ÖNDE

    Sarı-lacivertliler, sahasında bir başka güçlü rakibi Galatasaray'a da göz açtırmıyor. Ezeli rekabette Kadıköy'de oynanan 22 maçın hiçbirinde sarı-kırmızılılara kaybetmedi. Bu karşılaşmaların 15'ini Fenerbahçe kazanırken, Aslan sadece 7 kez berabere kalabildi. Kanarya bu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü. F.Bahçe yarın oynayacağı Beşiktaş maçında da 'yıkılmaz kalesi' Kadıköy'ü bir kez daha savunmak için sahada olacak. 'deki konumu ve Avrupa Ligi'ndeki hezimetiyle üzdüğü taraftarlarını sevindirmek için tek hedefi 3 puan. Karşılaşmada tribünlerin tıklım tıklım olması bekleniyor.

    Fenerbahçe'nin evindeki son 16 Beşiktaş maçı:

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